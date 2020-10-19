Матч «Зенита» с «Сочи» стал самым посещаемым в 11-м туре РПЛ

22 тысячи зрителей посмотрели игру "Зенита" с "Сочи". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Матч между «Зенитом» и «Сочи», прошедший в минувшую субботу в Санкт-Петербурге, стал самым посещаемым в 11-м туре Российской Премьер-лиги. Несмотря на карантинные ограничения, на «Газпром Арену» пришли многочисленные болельщики, чтобы посмотреть игру вживую.

- Игру в Санкт-Петербурге посмотрел 22 231 зритель, - сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

Также в топ-3 вошли встреча «Краснодара» с «Рубином» (3:1) - 10,554 человека, а также игра «Ростова» и «Ахмата» (3:0 в пользу ростовчан) – 10 313 человек.

Напомним, что в Петербурге «Зенит» победил «Сочи» благодаря голам Караваева, Ерохина и Сантоса. Сине-бело-голубые набрали 24 очка и вместе с московским «Спартаком» делят первое место в турнирной таблице.

«Сочи», в котором играет половина бывших зенитовцев, откатился с четвертой позиции на шестую.