Депортированного из Латвии ветерана лечат в Санкт-Петербурге

Высланного из Латвии ветерана лечат в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Высланного из Латвии председателя местного общества военных ветеранов доставили в Санкт-Петербург. Владимир Норвинд, которому латвийские власти аннулировали вид на жительство, сейчас находится в одном из петербургских госпиталей.

- Нахожусь под наблюдением врачей в Военно-медицинской академии имени Кирова уже неделю. Подлечили, но аритмия еще после перенесенных стрессов не снята. Пью лекарства, - рассказал Норвинд в интервью ТАСС.

Напомним, что депортация ветерана произошла 10 октября. 9 числа Норвинда, после аннулирования ему вида на жительство, задержали сотрудники силовых ведомств Латвии. Мужчине стало плохо и его срочно отвезли в больницу. Там пациенту восстановили сердечный ритм и передали сотрудникам погранслужбы, которые доставили высылаемого на границу с Россией.

В Псковской области Норвинда встретила бригада российских врачей, которая и отвезла пациента в Петербург.

МИД России уже выразил протест на действия латвийских властей.