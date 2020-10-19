Движение на "Скандинавии" полностью перекрыто из-за ДТП утром 19 октября 2020 года

Движение по трассе "Скандинавия" полностью перекрыто из-за серьезного ДТП Фото: СОЦСЕТИ

На трассе "Скандинавия" в Ленинградской области полностью перекрыто движение с 9 часов утра понедельника, 19 октября 2020 года. Проезд оказался закрыт из-за серьезного ДТП, произошедшего двумя часами ранее на 61-м километре дороги А-181. Из-за снегопада на трассе столкнулись два грузовика.

- Около 07:15 часов 61-м км автодороги А-181 произошло столкновение двигавшихся в попутном направлении автомобиля "КАМАЗ" и грузового автомобиля Scania, - рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По предварительным данным, в результате аварии погибших нет. Сейчас на месте работают сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают причины ДТП.

Трасса временно перекрыта. На место аварии для устранения последствий прибыли сотрудники МЧС и ГИБДД. Претензий к дорожным службам по факту произошедшей аварии нет. Движение по трассе откроют после устранения последствий.