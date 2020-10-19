КАД завалило снегом утром 19 октября в Санкт-Петербурге

Утром 19 октября КАД полностью завалило снегом Фото: СОЦСЕТИ

Зима неожиданно нагрянула в Санкт-Петербург утром в понедельник, 19 октября 2020 года. Городские автомобилисты предупреждают друг друга о том, что Кольцевая автодорога полностью завалена снегом. Трассу еще не успели очистить, а это значит, что ехать по дороге на больших скоростях опасно.

- Снегом засыпало КАД между Кронштадтом и Петергофом, - рассказали в социальной сети автомобилисты.

Также снег лежит на трассе от Ломоносова до Красносельского шоссе.

Петербургские водители, которые еще не успели "переобуть" свои автомобили в зимнюю резину, беспокоятся, что заваленная снегом города может стать причиной массовых аварий.

Напомним, что из-за непогоды на трассе "Скандинавия" уже произошла серьезная авария. На 61-м километре утром 19 октября столкнулись два грузовика, водители которых потеряли управления на скользкой дороге. В течение часа шоссе было полностью перекрыто.