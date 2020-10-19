Еще 686 человек заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге на 19 октября 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпидемия в Северной столице продолжает набирать оборот и каждый день бьет все рекорды по количеству зараженных. Так, число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 19 октября 2020 года составило 686 человек. Резкий подъем начался с октября. Буквально за неделю ежедневный прирост заболевших превысил рекорд, установленный во время первой волны COVID-19 в мае. Тогда максимально в один день заболели 541 человек.

- За последние сутки коронавирус официально подтвержден у 686 человек. Всего с начала пандемии в городе заболели 52 592 человека. Выздоровели 33 857 пациентов, из них 340 за последние сутки, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Из положительных новостей, на 19 октября новых смертей зарегистрировано не было. Всего в Петербурге от COVID-19 скончались 3 422 человека.

Напомним, что в городе действует масочный режим в общественных местах и транспорте. Также правительство собирается усиливать контроль за соблюдением противоэпидемических правил.