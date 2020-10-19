Фасады больше 200 жилых домов отремонтируют в Санкт-Петербурге до конца года

Больше 200 фасадов будут отремонтированы до конца года. Фото: gov.spb.ru

Больше 200 фасадов жилых домов в Санкт-Петербурге будут капитально отремонтированы до конца 2020 года. Об этом, во время рабочего объезда Калининского и Красногвардейского районов, заявил губернатор города Александр Беглов.

- Город продолжает программу капитального ремонта фасадов. Это особенно важно в центре города. Но и старые панельные дома должны выглядеть достойно. А жители в них не должны мерзнуть. Упор сегодня делается на комплексный подход, - заявил глава Северной столицы.

Как идет ремонт фасадов в «спальных районах», губернатор увидел лично. Ему рассказали, что Швы между панелями домов утепляют полимерными материалами. Одновременно приводятся в порядок подъезды и лестничные клетки. На них меняют окна и двери – чтобы были теплее.

Всего по программе 2020 года фасады должны быть отремонтированы у 206 многоквартиных домов. На данный момент планы выполнены на 85%