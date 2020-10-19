Фонтаны начали отключать на зиму 19 октября в Санкт-Петербурге

В Петербурге завершился сезон фонтанов 19 октября 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в понедельник, 19 октября 2020 года, завершился сезон фонтанов. Специалисты приступили к отключению комплексов, начались работы по консервации на зимний период: слив воды из трубопроводной системы, демонтаж насосного оборудования и подсветки, герметизация и подготовка устройства фонтанов к холодам.

- По окончанию работ по консервации все технологическое оборудование работавших в сезоне 2020 года фонтанов Петербурга пройдет техническое обслуживание. При необходимости детали и узлы будут заменены, чтобы полностью подготовить фонтаны к открытию в следующем году, - рассказали в "Водоканале".

В этом году из-за сложной эпидемической обстановки сезон фонтанов начался значительно позже, чем обычно - не в середине апреля, а только 29 июля.

Тем не менее, продолжились работы по реконструкции фонтанов. За 2020 год были восстановлены пять комплексов, в том числе на Лермонтовском проспекте у дома 41 и двух фонтанов на площади Победы на Московском проспекте. В ноябре планируется завершить строительно-монтажные работы на фонтане, расположенном на Академическом проспекте в Пушкин.