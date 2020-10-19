Следствие отказалось от ареста тещи репэра Картрайта

Следствие пока не будет просить об аресте тещи рэпера Картрайта. Фото: Объединенная пресс-служба судов СПб

Теща рэпера Энди Картрайта, расчлененного его собственной женой, вероятно, останется на свободе. По крайней мере пока. Следствие отказалось требовать ареста женщины, которой сегодня должны были избрать меру пресечения до суда.

- В Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга поступило ходатайство от органов предварительного следствия об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Елене Кохал, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Правда, решение по ходатайству суд еще не принял.

Напомним, Елену Кохал подозревают в пособничестве своей дочери Марине, которая, как считает Следствие, сначала отравила, а потом расчленила своего мужа-музыканта. Елену Кохал задержали после обыска 14 октября, внука у женщины забрала опека. 17-го ей продлили срок задержания на 72 часа. Сегодня он истекает.

Теперь женщину могут отпустить на свободу.

Предварительно, причиной отказа от ареста стало здоровье задержанной, которую прошлый раз увезли из суда в больницу.