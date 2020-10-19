Количество обследований на коронавирус увеличится до 4 тысяч в день в Ленинградской области

Ленинградская область увеличит уровень тестирования на COVID-19 до 4 тысячи исследований в день Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ленинградская область решила усилить борьбу с коронавирусной инфекцией и начать проводить увеличивать количество ежедневных обследований населения. Как сообщили в понедельник, 19 октября 2020 года, в администрации 47-го региона, планируется каждый день тестировать на COVID-19 до 4 тысяч человек.

- Ленинградская область увеличит уровень тестирования на COVID-19 до 4 тысячи исследований в день. Для этого будут увеличены существующие мощности лабораторий государственных учреждений, - рассказали в администрации 47-го региона.

Кроме того, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к предпринимателям. Он призвал руководителей организаций всех форм собственности обеспечить тестирование сотрудников своих коллективов.

Напомним, с начала пандемии в области заболели коронавирусом 9 949 человек, из них выздоровели 5 977, скончались 106.