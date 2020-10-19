Число "домашних очагов" коронавируса выросло в Ленинградской области

В Ленобласти увеличилось число "домашних очагов" коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный санитарный врач по Ленинградской области Ольга Историк в понедельник, 19 октября 2020 года, сообщила, что в регионе увеличилось количество "домашних очагов" заболеваемости коронавирусом. Все больше людей заражаются от своих родственников, среди них много граждан старшего поколения.

- На сегодня "домашних очагов" в регионе в общей сложности более 50, в которых болеет порядка 170 человек. В начале сентября очагов было всего 10, - отметила Историк.

Также главврач подчеркнула, что 77 процентов заболевших в возрастной группе старше 65 лет инфицируются именно от родственников.

Кроме того, в зоне риска находятся работники сферы здравоохранения. Сегодня болеет уже 105 человек, в сентябре коронавирус был обнаружен только у 24 медиков. Также заражаются работники сферы образования (73 человека против 26 в сентябре), государственные служащие (38 против 13) и офисные работники (16 против 5).