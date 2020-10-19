567 единиц техники и 1 182 дворника убирают Петербург после первого снега

Больше 500 единиц техники убирают Петербург от снега. Фото: gov.spb.ru

Снег, обещанный синоптиками, все же выпал на Петербург. Утром понедельника белые хлопья кружились и даже немного заметали отдельные районы города. Были они и в Купчина и в Лахте и на проспекте Большевиков, но сильнее всего кружило над южной частью Северной столицы. А Петродворец и вовсе подморозило. Убирать привет от природы пришлось коммунальным и дорожным службам.

- В Санкт-Петербурге выпал первый снег. Из-за плюсовой температуры в большинстве районов он сразу же тает, а вот в Петродворцовом районе снег лег на проезжую часть и тротуары. Его уборкой занимаются специалисты работники ручного труда и дорожная техника, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

С 16 октября коммунальщики находятся в состоянии повышенной готовности, а спецтехника дежурит у мостов, виадуков и городских набережных, чтобы оперативно посыпать дороги и убрать гололед.

На сегодня, 19 октября, улицы Петербурга убирают 567 единиц техники и 1 182 дворника.