МЧС предупредило о мокром снеге и гололеде в Санкт-Петербурге 20 октября

Мокрый снег, дождь и гололед ожидают Петербург 20 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС Санкт-Петербурга предупредило жителей о непогоде во вторник, 20 октября 2020 года. В городе ожидается мокрый снег с дождем. В связи с этим, автомобилистам города надо быть особенно внимательными и осторожными на дорогах, чтобы избежать аварий.

- 20 октября в Санкт-Петербурге ожидается днем кратковременный мокрый снег с дождем, ночью и утром на дорогах местами гололедица, - сообщили городские спасатели.

Также понижение температуры и гололед ожидается в Ленинградской области в утреннее время.

В целом, 20 октября в Северной столице будет облачная с прояснениями погода. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от нуля до плюс 2 градусов, днем от плюс 2 до 4 градусов.

Первые заморозки ожидаются уже в ночь на среду, 21 октября. По прогнозам синоптиков температура воздуха опустится до минус 1 градуса. Днем поднимется до плюс 2-4 градусов по Цельсия.