Из Пулково возобновляются рейсы в Женеву

"Россия" начнет летать из Пулково в Женеву с 24 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уже с ближайшей субботы жители Санкт-Петербурга смогут улететь в Швейцарию напрямую, а не через Москву. С 24 октября возобновляются прямые рейсы из Пулково в Женеву, прерванные из-за коронавируса весной 2020 года.

- С 24 октября авиакомпания «Россия» приступит к выполнению рейсов из Санкт-Петербурга в Женеву в рамках регулярного расписания. Это первый регулярный рейс авиакомпании в страну Шенгенской зоны с момента введения ограничений авиасообщения, - сообщает пресс-служба Пулково.

Напомним, что для авиакомпании «Россия» именно Петербург является основным городом базирования.

Сами полеты в Швейцарию пока будут не слишком частыми. Из станут выполнять только по субботам. Расписание полетов следующее:

SU6981 — Санкт-Петербург (LED) – Женева (GVA) — 14:20-15:50 SU6982 — Женева (GVA) – Санкт-Петербург (LED) — 16:40-21:55 (местное время).

Летать в Женеву и обратно будет Airbus A320 вместимостью 168 пассажиров.