Полицейские спасли рыбака-любителя, упавшего в реку в Санкт-Петербурге

Сотрудники полиции спасли рыбака, упавшего в канал в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции спасли рыбака, упавшего в воду. Инцидент произошел в 5 часов утра понедельника, 19 октября 2020 года, в Колпино. В отдел района поступило сообщение о том, что на набережной Комсомольского канала человек упал в воду и тонет. На место незамедлительно отправился наряд патрульно-постовой службы.

- В составе патруля находились лейтенант полиции Маняхин Максим и старший лейтенант Кириллов Александр. Они пришли на помощь пострадавшему и вытащили его на берег из воды, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столице.

Спасенным отказался 58-летний местный житель. Мужчина отправился рано утром рыбачить. Однако нечаянно поскользнулся на мокрых осенних листьях и упал в воду.

Полицейские, вытащив мужчину, передали его сотрудникам скорой помощи. Сейчас жизни рыбака ничего не угрожает.