Труп с простреленной грудью нашли в кустах на Российском проспекте

Полицейские выясняют причины гибели мужчины на Российском проспекте. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские Невского района выясняют все обстоятельства, которые привели к гибели мужчины, чей труп был найден в кустах на Российском проспекте. О трагедии в полицию сообщили родные петербуржца, обнаружившие его тело.

- Прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы у дома 4/3 по Российскому проспекту с огнестрельным ранением грудной клетки обнаружен труп мужчины 1974 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Рядом с телом было обнаружено охотничье ружье марки HATSAN ESCORT. Позднее оказалось, что оно принадлежало погибшему. Также была найдена и бутылка из-под виски.

Известно, что мужчина официально нигде не работал. Труп был отправлен в морг. А при осмотре места происшествия полицейские обнаружили письмо к любимой девушке погибшего.

Точные причины трагедии будут установлены в ходе проверки.