5 тысяч кубометров мусора вывалили на дорогу под Гатчиной

Огромную свалку нашли в Ленинградской области / Фото: Дорожный комитет ЛО

В Ленинградской области обнаружили огромную несанкционированную свалку. В понедельник, 19 октября 2020 года, стало известно, что неизвестные вывалили на дорогу под Гатчиной порядка 500 "КамАЗов" строительного мусора. Обочины региональной дороги Выра — Ляды в Гатчинском районе Ленобласти превратились в барханы с песком и мусором.

- Около села Рождествено неизвестные устроили грандиозную свалку песка, бетонных блоков и ломанных досок. По предварительным оценкам «Ленавтодора», объем мусора составляет минимум пять тысяч кубометров: при условии, что кузов типового КАМАЗа вмешает десять «кубов», машине придется сделать полтысячи выездов, чтобы все это убрать, - рассказали в региональном дорожном комитете.

Дорожники уже написали заявление в полицию / Фото: Дорожный комитет ЛО

Дорожники уже написали заявление в полицию, Роспотребнадзор и администрацию Рождественского поселения. Также сейчас ведутся поиски создателя мусорной свалки, а также началась уборка дороги.

С начала года дорожники Ленобласти уже убрали почти десять тысяч кубометров нелегальных свалок мусора, расположенных вблизи магистралей.