Хулигана арестовали на пять суток за пробег по автомобилю полиции в Санкт-Петербурге

Парня арестовали на 5 суток за пробег по полицеской машине на Невском проспекте / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге в понедельник, 19 октября 2020 года, Смольнинский районный суд вынес обвинительный приговор безработному парню, который устроил забег по полицейской машине. Инцидент произошел днем в минувшую пятницу, 16 октября. Теперь молодому человеку придется подумать над своим поведением в заключении.

- В 17:44 часов 16 октября у дома 85 по Невскому проспекту 22-летний неработающий уроженец Свердловской области из хулиганских побуждений пробежал по капоту полицейского автомобиля «Шкода Октавия», который находился на маршруте патрулирования у указанного дома, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Парня сразу же задержал наряд полиции, который находился в той самой машине. Молодого человека доставили в отделение, где на него составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Суд признал парня виновным и назначил ему пять суток административного ареста.