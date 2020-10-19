Оранжереи Таврического сада реконструируют к июлю 2025 года Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 19 октября 2020 года, Смольный рассказал о том, что оранжерею Таврического сада в Санкт-Петербурге реконструируют к июлю 2025 года. Планируется, что она станет новым культурно-досуговым пространством, где будут проходить выставки, концерты, организовываться театральные представления, кинопоказы.

- Из заброшенных территорий в историческом центре можно и нужно создавать новые точки притяжения для петербуржцев и гостей города. Радует, что в Петербурге инвесторы все чаще обращают внимание на такие объекты и готовы вкладывать средства не во что-то сверхприбыльное, а в возрождение исторических мест в новом формате, - подчеркнул Александр Беглов.

К назначенному сроку инвестор должен создать социально-культурный объект с тремя оранжереями, выставочными и концертными залами. При этом под оранжереи и помещения для досуга должно быть отведено не менее 60% площади. Концессионное соглашение планируется заключить на 49 лет.