Дорожники перешли на зимний режим работы в Санкт-Петербурге

Службы жилищно-коммунального хозяйства перешли на зимний режим работы в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жилищно-коммунальные службы Санкт-Петербурга ожидаемо полностью перешли на зимний режим работы, как только в городе выпал первый снег. Во многих районах осадки почти моментально растаяли. Однако в южных пригородах для уборки снега потребовалось задействовать уличную технику.

Всего же в понедельник, 19 октября 2020 года, дороги Северной столицы очищали 1 182 специалиста ручного труда и 567 единиц техники. За дворы отвечали 314 автомобилей из числа уличной техники и 6 446 дворников. К слову, внутриквартальные территории уже обрабатывают песком и солью.

- Из-за ухудшения погоды специализированная техника сразу заступила на дежурство у опасных участков дорог – мостов, виадуков, городских набережных, чтобы имелась возможность оперативно выехать на выполнение задач по ликвидации скользкости, - передает пресс-служба вице-губернатора Николая Бондаренко.

Добавим, что пожаловаться на плохую уборку двора можно в Жилком по телефону 409-73-78, а на некачественную очистку улиц в Комитет по благоустройству – 314-60-13.