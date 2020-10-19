Больше 80 концертов отменили или перенесли из-за коронавируса в Санкт-Петербурге

Более 80 концертов отменили в Санкт-Петербурге во время пандемии осенью 2020 года. Фото: Александр ГЛУЗ

Санкт-Петербург встретил волну отмен или переносов концертов осенью 2020 года из-за коронавируса. Пусть власти Северной столицы и не вводили тотальных запретов, но больше 80 запланированных выступлений так и не состоятся.

Причины тому самые разнообразные. Во-первых, некоторые артисты попросту заражаются COVID-19. Во-вторых, вмешалось и закрытие границ между Россией и другими странами, из-за чего, к примеру, в город на Неве не приехал известный музыкант Sting.

- Еще одна из распространенных причин – отказ менеджеров артистов от концертов. Также некоторые звезды находятся в возрасте и, соответственно, в группе риска. Следующая причина – слишком большие площадки. Собирать огромные стадионы вроде «Газпром Арены» и «Ледового» не кажется самым безопасным решением для профилактики распространения коронавируса, - пишет Peterburg2.ru.

Добавим, что теперь времени на танцы у петербуржцев будет еще меньше, поскольку Смольный ввел ограничения на работу увеселительных заведений – они будут закрываться в 23:00.