Число школьных классов на карантине уменьшилось в Санкт-Петербурге

Число школьных классов, отправленных на карантин, уменьшилось в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге наконец-то уменьшилось количество школьных классов, отправленных на карантин по коронавирусу или ОРВИ. В пятницу, 16 октября, таковых было 118. В понедельник, 19-го числа, «дистанционных» классов стало уже 106. При этом рост заболеваемости коронавирусом фиксируют в городе каждый день.

- По данным на 19 октября 2020 года, в Санкт-Петербурге в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыли на карантин шесть групп в пяти детских садах (в минувшую пятницу закрытых групп было пять – Прим.ред.). Также на обучении с применением дистанционных технологий сейчас находятся 106 классов в 57 школах. Это всего лишь 0,53% от общего числа классов в городе, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе комитета по образованию Северной столицы.

Напомним, что ранее Смольный провел опрос среди родителей и педагогов о том, какие именно нужно ввести ограничения в школах при серьезном ухудшении эпидситуации. Победил вариант с досрочными каникулами.