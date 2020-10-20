Мокрый снег и дождь обещают во вторник, 20 октября, в Санкт-Петербурге

20 октября в Петербурге ждут мокрый снег. Фото: Александра СУРИС

Холодная и пасмурная погода ожидает жителей Санкт-Петербурга утром и днем в наступивший вторник. Причиной станет циклонический вихрь, повернувшийся к городу той частью, которая несет понижение температуры.

- Ожидается облачная погода, пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом, а температурный фон окажется на 2-3 градуса ниже климатической нормы, - сообщал накануне на страничке в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Задержится этот вихрь в Петербурге до четверга. С 22 октября должно начаться небольшое потепление до +10 градусов днем. Ну а пока в городе холодно и дождливо.

- 20 октября в Санкт-Петербурге будет облачно, с прояснениями. Днем местами кратковременный дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха утром 0…+2 градуса, днем – от +2 до +4. Давление будет повышаться, - сообщает городской гидрометцентр.