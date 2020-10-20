«Зенит» сегодня сыграет с «Брюгге» в первом туре Лиги Чемпионов при жестких карантинных мерах

"Зенит" сыграет с "Брюгге" при жестких карантинных мерах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня петербургский «Зенит» стартует в новом розыгрыше Лиги Чемпионов сезона 2020/21. Вечером 20 октября на поле стадиона на Крестовском острове сине-бело-голубые примут гостей из бельгийского «Брюгге». При этом на матче под эгидой УЕФА будут действовать строгие карантинные меры.

- В связи со строгими требованиями УЕФА к проведению еврокубковых матчей, футбольный клуб «Зенит» убедительно просит каждого болельщика пользоваться средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки) на всей территории стадиона и строго соблюдать социальную дистанцию на трибунах. Игнорирование требований может привести к санкциям вплоть до проведения матчей без зрителей, - сообщает клубная пресс-служба.

Что касается непосредственно игры, то в ней не примут участие трое бельгийцев, заразившихся коронавирусом еще до прилета в Петербург. У «Зенита» на поле не выйдут Малком (травма) и Сантос (дисквалификация).

Встреча пройдет на «Газпром Арене! И начнется в 19:55 по петербургскому времени.