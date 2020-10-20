Труп пенсионерки выловили из Невы у Октябрьской набережной

В Неве утонула 75-летняя пенсионерка. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские Невского района устанавливают обстоятельства гибели пожилой петербурженки, тело которой нашли в минувшие выходные в Неве. Труп прибило к берегу напротив дома 106 по Октябрьской набережной, где его замети случайный прохожий.

- В 10:47 18 октября поступил вызов. Выезд на место показал, что из Невы выловлен труп женщины, на вид старше 60 лет, без внешних признаков насильственной смерти,- сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Известно, что погибшая была одета в темно-синюю кофту, черные брюки и синюю куртку. Прибывшие эксперты осмотрели тело и отправили его в морг для точного установления причины смерти.

Позднее удалось установить личность погибшей. Ей оказалась женщина 1945 года рождения. Уходя из дома, она оставила записку родственникам.

Сейчас по факту трагедии идет проверка, по ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе от него.

Погибшей женщине было 75 лет

Полицейские Невского района устанавливают обстоятельства гибели пожилой петербурженки, тело которой нашли в минувшие выходные в Неве. Труп прибило к берегу напротив дома 106 по Октябрьской набережной, где его замети случайный прохожий.

- В 10:47 18 октября поступил вызов. Выезд на место показал, что из Невы выловлен труп женщины, на вид старше 60 лет, без внешних признаков насильственной смерти,- сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Известно, что погибшая была одета в темно-синюю кофту, черные брюки и синюю куртку. Прибывшие эксперты осмотрели тело и отправили его в морг для точного установления причины смерти.

Позднее удалось установить личность погибшей. Ей оказалась женщина 1945 года рождения. Уходя из дома, она оставила записку родственникам.

Сейчас по факту трагедии идет проверка, по ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе от него.