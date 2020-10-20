Число «Ласточек до Рускеалы будет увеличено

Дополнительные "Ласточки" пустят на новогодние праздники. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Октябрьская железная дорога увеличит количество рейсов скоростных электричек «Ласточка», курсирующих из Санкт-Петербурга до Рускеалы. Правда, произойдет это не сейчас, а только в новогодние праздники, когда и-за длинных выходных ожидается наплыв туристов.

- Дополнительные «Ласточки» № 827/828 будут курсировать в исполнении «Премиум» с улучшенной компоновкой мест, - сообщает пресс-служба ОЖД.

Из Петербурга состав будет отправляться 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 января в 8:31 и прибывать в горный парк «Рускеала» в 13:30. Остановки в пути: Девяткино, Сосново, Приозерск, Кузнечное, Сортавала.

Обратная электричка (по тем же дням) уйдет из Рускеалы в 19:20, сделает по пути остановки в Кузнечном, Приозерске, Сосново, Девяткино, и прибудет на Финляндский вокзал в 23:59.

Также, со 2 по 11 января 2021 года, будут назначены дополнительные поезда из Москвы в Карелию до станций Сортавала и Питкяранта. Точное расписание можно узнать в кассах и на сайте РЖД.