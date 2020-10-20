Тариф на проезд в маршрутке выше 50 рублей пока не поднимется

Выше 50 рублей проезд в маршрутках стоить не будет. Но с нового года все может измениться. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Недавнее подорожание проезда в маршрутках одного из крупных перевозчиков взбудоражило петербуржцев. Если раньше за поездку приходилось отдавать 45 рублей, то с прошлой недели ценник стал другим – 50 рублей. Однако дальше он не поднимется, ведь это предельный тариф, установленный до конца 2020 года. А вот дальше - кто знает.

- Частные перевозчики пока не просят о повышении тарифов на проезд даже на фоне падения доходов на более чем 40%. Последний рост в маршрутках установлен в рамках допустимого максимума, - пишет «Мойка 78»

Напомним, что нынешние тарифы были установлены в начале 2020 года, и будут действовать до его конца. Пересмотреть размер платы за проезд могут с 1 января 2021-го.

Впрочем, пока в Смольном не определились с размером повышения стоимости проезда на общественном транспорте. Кроме того, тарифы на коммерческие маршруты подлежат пересмотру только при наличии заявок от перевозчиков. А их еще не было.