Хостел выселили из дома на Малой Садовой улице

11 нелегальных арендаторов выселили из городской недвижимости. Фото: ККИ СПб

Итоги очередного рейда подвели в Комитете по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга. Инспекторы посетили десятки адресов и только за одну неделю освободили 11 помещений, принадлежащих городу. В том числе попросили на выход два хостела, находившихся в историческом центре.

- На Малой Садовой улице помещение площадью более 50 кв. м по истечении срока договора использовалось под размещение хостела; под жилые цели самовольно использовалось помещение площадью около 40 кв. м на Большой Монетной улице, - сообщает пресс-служба ККИ.

С Удельного проспекта выселили торговый комплекс площадью 150 кв.метров, работавший без нужных документов. Договор с арендаторами закончился еще год назад.

Был закрыт и продуктовый магазин, больше пяти лет работавший на первом этаже жилого дома на проспекте Обуховской обороны.

Салон красоты и склад нелегально работали на улице Константина Заслонова. Также как и парикмахерская на улице Марата. А тату-салон занимал 84 кв.метра в «Доме А.П.Рот» на Пушкинской улице.