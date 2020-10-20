Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Объем доходов бюджета Санкт-Петербурга увеличился на 36,1 млрд рублей в 2020 году

Дефицит городского бюджета уменьшается более чем на 11 млрд рублей
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Дефицит городского бюджета уменьшается более чем на 11 миллиардов рублей

Дефицит городского бюджета уменьшается более чем на 11 миллиардов рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге доход городского бюджета увеличился на 36,1 миллиард рублей. Об этом во вторник, 20 октября 2020 года, сообщили в Смольном. При этом дефицит уменьшается более чем на 11 миллиардов рублей.

- Общий объем доходов бюджета этого года увеличивается на 36,1 млрд рублей, в том числе за счет федеральной финансовой помощи в объеме 17,9 млрд рублей. Это средства, которые начали поступать к нам с июня и не были учтены при весенней корректировке бюджета, - заявил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства, где рассматривалось внесение изменений в бюджет 2020 года.

Осенняя корректировка, по словам губернатора, носит технический характер. Он отметил, что расходная часть увеличивается на 24,6 млрд рублей.

- Эпидемическая обстановка остается сложной. У нас есть необходимые резервы, но они не бесконечны. Без федеральной поддержки было бы непросто, – подчеркнул Александр Беглов.