Объем доходов бюджета Санкт-Петербурга увеличился на 36,1 млрд рублей в 2020 году

Дефицит городского бюджета уменьшается более чем на 11 миллиардов рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге доход городского бюджета увеличился на 36,1 миллиард рублей. Об этом во вторник, 20 октября 2020 года, сообщили в Смольном. При этом дефицит уменьшается более чем на 11 миллиардов рублей.

- Общий объем доходов бюджета этого года увеличивается на 36,1 млрд рублей, в том числе за счет федеральной финансовой помощи в объеме 17,9 млрд рублей. Это средства, которые начали поступать к нам с июня и не были учтены при весенней корректировке бюджета, - заявил губернатор Александр Беглов на заседании городского правительства, где рассматривалось внесение изменений в бюджет 2020 года.

Осенняя корректировка, по словам губернатора, носит технический характер. Он отметил, что расходная часть увеличивается на 24,6 млрд рублей.

- Эпидемическая обстановка остается сложной. У нас есть необходимые резервы, но они не бесконечны. Без федеральной поддержки было бы непросто, – подчеркнул Александр Беглов.