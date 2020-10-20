«Зенит» и «Брюгге» назвали стартовые составы на первый матч Лиги чемпионов

Стали известны составы «Зенита» и «Брюгге» на первый матч Лиги чемпионов. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Зенит» и «Брюгге» опубликовали свои стартовые составы на первый матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021. Стоит отметить, что трое игроков основы соперника сине-бело-голубых не участвуют в игре из-за положительного теста на коронавирус. Из-за этого бельгийцы выставили в основу резервного вратаря. Болельщики гадают, сдюжит ли он. А вот в обойме «Зенита» есть ударная тройка – Азмун-Дзюба-Дриусси.

- Состав «Зенита»: Кержаков, Круговой, Ловрен, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Кузяев, Дриусси, Азмун и Дзюба. В запасе: Лунев, Васютин, Прохин, Сутормин, Вендел, Ерохин, Мусаев, Шамкин, Мостовой, - сообщает пресс-служба петербургского клуба.

У «Брюгге» же основной состав следующий: Хорват, Соболь, Рикка, Мехеле, Мата, де Кетеларе, Ритс, Ванакен, Деннис, Вормер, Дьятта. Матч начнется ровно в 19:55 по московскому времени.