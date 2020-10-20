Арестованного главу Выборгского района Ленобласти уволили со второй попытки

Главу Выборгского района Ленобласти все-таки уволили с должности из-за коррупционного скандала. Фото: МО "Выборгский район Ленинградской области"

Главу Выборгского района Ленобласти уволили со второй попытки из-за коррупционного скандала. Напомним, Геннадия Орлова задержали вслед за его коллегой Александром Болучевским по подозрению в сговоре и хищении 700 млн рублей из бюджета. Еще до своего домашнего ареста глава района хотел уйти с должности самостоятельно, но его отставку не приняли местные чиновники. Тогда Орлов говорил, что слишком сильно доверял подчиненному, а он его предал. Про возможную сопричастность к хищению денег – умолчал.

- Хотел бы скрыться, уже скрылся, - произнес ранее Орлов в зале суда при назначении меры пресечения, не признав вину.

И вот, 19 октября 2020 года, Орлов написал в администрацию повторное заявление об увольнении, видимо, из домашнего ареста.

- Учитывая то, что в настоящий момент Геннадий Орлов не имеет возможности руководить администрацией, заявление о досрочном сложении полномочий удовлетворено. И.о. стал заместитель главы администрации Николай Шишкин, - сообщили в пресс-службе МО «Выборгский район».