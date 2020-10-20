Анатолий Чубайс поможет Санкт-Петербургу "теплой пленкой" в борьбе с наледью на крышах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Анатолий Чубайс пообещал помочь Санкт-Петербургу в борьбе с сосульками грядущей зимой. Напомним, Смольный сейчас борется с проблемой следующими способами – прокладкой греющего кабеля и системой «холодный чердак». Однако глава госкорпорации РОСНАНО предложил еще один выход из ситуации – установку теплой пленки на основе графеновых нанотрубок.

- Мы решили попробовать помочь с помощью нанотехнологий. Это наш совместный с городом пилотный проект. Эксперимент будет проходить за счет «Роснано». Поперек медных лент расположены проводящие дорожки из полиэтиленовой смолы, электропроводность которой и достигается с помощью минимальной добавки нанотрубок. Система нагревается примерно до 50 градусов и предотвращает гололедообразование, - написал Чубайс на своей странице в Facebook.

Добавим, что пленка появится на кровлях двух домов, находящихся на набережной реки Фонтанки и Тверской улице.