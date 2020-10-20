«Зенит» пропустил мяч в матче против «Брюгге» в Лиге чемпионов

"Зенит" первым пропустил в матче первого тура Лиги чемпионов против "Брюгге". Фото: ФК "Зенит"

"Зенит" пропустил мяч в матче против "Брюгге" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. В полнейшей суматохе в штрафной сине-бело-голубых гол забил нападающий гостей Эммануэль Деннис. Это произошло на 63-й минуте матча.

Началось все с подачи углового "Брюгге". После его розыгрыша Шарль де Кетеларе дважды пытался пробить голкипера Михаила Кержакова, но его постоянно самоотверженно накрывал защитник Ярослав Ракицкий. В череде отскоков мяч получил форвард Деннис, который пробил уже в пустые ворота - 0:1.

- "Зенит" силен в командной игре, как коллектив. Команда хороша со всех сторон. Вингеры, защитники, полузащитники, способные забивать. "Зенит" - это не команда с одним-двумя индивидуально сильными игроками, наш соперник хорош во всех аспектах. Однако мы постараемся завтра показать свой лучший футбол, - похвалил сине-бело-голубых за день до игры наставник "Брюгге".

После пропущенного гола "Зенит" тут же активизировался и имел три добротных момента. У команды появилась агрессия и задор. Остается надеяться на лучшее.