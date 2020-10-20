«Зенит» сравнял счет в матче с «Брюгге» в Лиге чемпионов

"Зенит" сумел сравнять счет в матче с "Брюгге". Фото: ФК "Зенит"

«Зениту» удалось сравнять счет в матче против «Брюгге» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Это произошло на 74-й минуте матча благодаря сумасшедшему по силе удару защитника Деяна Ловрена. Мяч попал в штангу, а затем угодил в спину голкипера гостей и отскочил в ворота. Гол в итоге записали на вратаря бельгийцев Хорвата.

Напомним, первый мяч во встрече забил форвард гостей Эммануэль Денне. На 63-й минуте матча бельгийцы подавали угловой, в результате которого зенитовцы дважды ложились под удары "Брюгге". Но, в конце концов, мяч отскочил к одинокому нападающему Денне, который пробил практически в пустые ворота.

Добавим, что у трех игроков основного состава "Брюгге" диагностировали коронавирус. В игре с "Зенитом" они участия не принимают, но гости все равно выглядят внушительно и даже в некоторых моментах убедительнее хозяев.