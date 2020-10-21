Безголового кабана обнаружили в лесопарке в Лисьем Носу

Трупы двух кабанов заметили в лесопарке Лисьего Носа. Фото: vk.com/lisiy_nos

Жители поселка Лисий Нос, находящегося в Приморском районе Санкт-Петербурга, наткнулись на трупы двух кабанов в лесопарке. По словам очевидцев, животных убили неизвестные браконьеры. Местные жители выместили свою злость в сообществе «Лисий Нос - официальная группа поселка» во «Вконтакте», где появились страшные фотографии убитых кабанов.

- В лесопарке валяются несколько раскуроченных тушек кабанов, убитых (предположительно - Прим.ред.) из крупнокалиберного оружия. А ведь это особо охраняемая природная территория, в 500 метрах находятся жилые дома. Кто разрешил там стрелять в животных? А если и разрешено, то почему постреляли и бросили. Еще неизвестно, сколько подранков бегает после этих стрелков, - пишет автор снимков.

Однако некоторые жители заметили, что ранее в районе лесопарка машины как раз сбивали кабанов. Возможно, кто-то просто выкинул туши животных в кусты, чтобы не платить штраф. В конце концов, автору фотографий посоветовали обратиться в комитет по природопользованию, чтобы происшествием занялись компетентные специалисты.

Добавим, что ранее сотрудники Охотнадзора поймали с поличным браконьеров в Ленобласти, но те протаранили квадроцикл инспекторов и скрылись.