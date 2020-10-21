Не выше +5 и дождь с мокрым снегом: погода на 21 октября в Санкт-Петербурге

В Петербурге опять обещают мокрый снег. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербург опять накроет мокрым снегом. 21 октября синоптики обещают в Северной столице прохладную и пасмурную погоду. Но потерпеть осталось немного, ведь уже с четверга придет хоть небольшое, но потепление - температура поднимется до +8.

- 21 октября на погоду начнет оказывать влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Небо постепенно затянут плотные облака, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температурный фон пока останется на 2-3 градуса ниже климатической нормы, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Днем в среду температура воздуха составит +3…+5 градусов, по Ленинградской области +1…+6. В Петербурге будет дуть юго-восточный ветер скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет понижаться и ближе к вечеру вернется к нормальному состоянию - 760 мм рт. столба.

На 7:45 утра в Петербурге всего +1,1 градуса, давление составляет 763.1 мм рт. столба, а влажность достигает 88%.