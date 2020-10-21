«Мостотрест» назвал дату последней разводки мостов в Санкт-Петербурге

Разводить мосты в Петербурге перестанут 30 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Один из главных символов Санкт-Петербурга – разводные мосты – в скором времени уйдут на долгие зимние «каникулы». В конце осени в городе завершается навигация по рекам и каналам, а с ними прекращается и развод мостов. Когда он произойдет по планам, рассказали в «Мостотресте».

- Если говорить о Неве и Большой Неве, то последняя разводка происходит в ночь на 30 ноября. Но если будет холодно или комитет по транспорту закроет водотоки по Неве, то мы и разводить не будем. Но ориентируемся, что в ночь на 30 ноября у нас последняя плановая разводка, - пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу «Мостотреста».

Впрочем, отдельные технологические разводки могут быть и в декабре, для подготовки мостов к зимнему периоду.

А вот на малых реках Петербурга навигация закончится еще раньше. С 15 ноября не будут разводить Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский мосты. Впрочем, их и так разводят крайне редко и только по заказу.