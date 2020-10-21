Неадекватный пешеход танцевал утром на перекрестке Яхтенной и Оптиков, а потом лег на дорогу

Пешеход лег прямо на дороге, под колеса машин, на перекрестке Яхтенной и Оптиков. Фото: vk.com/spb_today

Не совсем адекватного молодого мужчину заметили утром среды водители Приморского района, проезжавшие мило перекрестка улиц Оптиков и Яхтенной. Здесь, прямо на проезжей части танцевал пешеход. А наплясавшись вволю, мужчина просто улегся на дорогу.

- Человек отдыхает на перекрестке Оптиков и Яхтенной, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». - В 6 утра проезжал мимо, он уже там исполнял... Просто упоротый.

Судя по поведению молодого мужчины, он находится под воздействием неких, вероятно запрещенных веществ. Но главное, что он создает опасность не только для себя, но и для автомобилистов, которым может ненароком угодить под колеса. И это, вполне обоснованно, возмущает водителей.

- И почему за таких «баранов» водитель должен сидеть в тюрьме? Чиновники, обратите уже наконец внимание на пешеходов, внесите поправку в ПДД и снимите ответственность с водителей за таких отморозков, - пишут в комментариях к посту пользователи соцсетей.