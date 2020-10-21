Трещина через пять этажей и лифт, не работающий 15 лет: в центре Петербурга разрушается жилой дом

Ободранные стены, дырявая крыша и неработающий лифт - проблемы дома на Тверской, 15. Фото: "Мойка 78"

Жители дома 15 по Тверской улице, что в центре Санкт-Петербурга и пяти минутах ходьбы от Смольного, жалуются на плохое состояние здания, которое они считают аварийным. Здесь есть трещины высотой в пять этажей, а лифт не работает 15 лет. С того момента, как его установили.

- Лифт установили по госпрограмме, но с тех пор наверх он так не поднялся - существующей мощности электросетей не хватает, а поменять коммуникации так и не удосужились, - рассказали «Мойке 78» местные жители.

Отметим, что сам дом – ровесник революции. Он построен в 1917 году. В советское время там был учебный комбинат, поликлиника и общежитие. С 2010 года он числится многоквартирным, но большинство помещений – комнаты.

В здании течет крыша (ее капремонт запланирован на 2024-2026 годы), из-за чего на стенах и потолках образовывается сырость и плесень. Чиновники, смотревшие дом по вызову жильцов, обещают помочь, но говорят, что «бывает и хуже».