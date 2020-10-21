Двое с ножом напали на 17-летнего студента петербургского колледжа

Двое с ножом напали на 17-летнего подростка в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали двух мужчин, которые с ножом напали на 17-летнего студента одного из Петербургских колледжей. Все произошло утром 15 октября у дома 38, корпус 4 по улице Пограничника Гарькавого.

- Нападавшие нанесли подростку несколько ударов ножом в шею, грудь и спину, после чего скрылись, - сообщает пресс-служба Главка.

При этом злоумышленники ничего не похитили, просто бросив парня истекать кровью. Потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован, а поисками преступников занялись оперативники. И вскоре, в поселке Гречухино Приозерского района Ленобласти были задержаны двое ранее судимых мужчин 34 и 36 лет.

По данным источника «КП-Петербург», один – гражданин России, а второй – приезжий из Белоруссии.

Дело заведено по статье «Покушение на убийство», нападавшим грозит до 15 лет лишения свободы. Мотивы преступления устанавливаются.