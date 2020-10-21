Еще 30 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Более 30 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Санкт-Петербурга продолжают активно сдавать тесты на коронавирус. По данным Смольного на среду, 21 октября 2020 года, за последние сутки были обследованы более 30 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 30195 человек. Под медицинским наблюдением находится 3318 человек. Из них 67 - в обсерваторе, 985 - контактные, 2266 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.

В Петербурге выросло не только количество обследований, но и число новых зараженных. Так, накануне, 20 октября, коронавирус был подтвержден еще у 695 человек. В общей сложности с начала эпидемии в городе на Неве заболели 53 287 человек.

Также стало известно, что в Петербурге коронавирусом заболели больше 300 учителей. Инфекция была обнаружена в 277 школах. Сейчас на дистанционном обучении находятся 109 классов.