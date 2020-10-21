Потепление придет в Санкт-Петербург с 22 октября

С четверга в Петербург придет потепление. Фото: Олег ЗОЛОТО

Потепление придет в Санкт-Петербург уже в ближайший четверг, 22 октября. Его принесет теплый атмосферный фронт с запада. Мокрый снег сменится дождями, а дневные температуры вернутся к норме. Ожидается «жара» аж до +9 градусов.

- На погоду в Северной столице начнет оказывать влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт, - пишет на страничке в Фейсбуке ведущий метеоролог центра «Фобос» Михаил Леус.

И если 21 числа он повлияет на температуру не сильно – в городе ждут дождь с мокрым снегом и не выше +5 градусов в течение дня, то уже завтра показания вернутся к норме.

22 октября синоптики обещают +1…+3 ночью и +7…+9 днем, с юго-восточным и южным ветром, а также с дождями.

А в пятницу, 23 числа будет еще теплее. +6…+8 ночью и до +12 днем. Правда, сопутствовать изменению погоды сильный ветер. Резкие порывы ожидаются в течение всей пятницы. Осадки тоже никуда не денутся.