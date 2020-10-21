Еще 684 человека заболели коронавирусом в Петербурге 21 октября Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпидемия COVID-19 продолжается в Северной столице. Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 21 октября 2020 года составило 684 человек. Впервые за продолжительное время количество новых зараженных не превысило рекорд, установленный накануне. Однако говорить о том, что распространение инфекции пошло на спад - еще рано.

- За все время пандемии в Петербурге заразились коронавирусом уже 53 971 человек. При этом выздоровели 34 548 пациентов, из них 343 за последние сутки. Жертвами инфекции стали 3 509 человек. Накануне было подтверждено еще 49 летальных случаев, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Масштабное обследование населения в Петербурге также продолжается. Так, 20 октября, тест на коронавирус сдали 30 тысяч человек. Результаты проверок будут готовы спустя несколько дней.

Также стали чаще болеть школьные учителя. На данный момент в Петербурге заразились более 300 преподавателей. 109 классов находятся на дистанционном обучении.