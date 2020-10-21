Больше 120 тысяч рублей в среднем: названы больницы Санкт-Петербурга с самой большой зарплатой у врачей

Больница Святого Георгия попала в топ самых высокооплачиваемых по зарплате медперсонала. Фото: Олег ЗОЛОТО

Врачи в петербургских больницах зарабатывают в среднем 122 тысячи рублей. Такие данные привел директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Санкт-Петербурга Александр Кужель.

Средняя зарплата врача за 9 месяцев 2020 года составила 121 тысячу 900 рублей. Средний медицинский персонал получает 73 600, а младший – 63 200 рублей, - заявил чиновник во время заседания, на котором прошла осенняя корректировка бюджета Петербурга.

Понятно, что цифры – это «средняя температура по больнице». А в топ медучреждений вошли:

- Больница им. Боткина. 192,6 тыс. руб. у врачей, 118,7 у старшего и 73,5 у младшего медперсонала.

- Покровская больница: 182,6 / 109,6 / 76,1 тыс. рублей соответственно.

- Больница Святого Георгия: 179,3 / 110 / 82,4 тыс.руб.

В десятку с зарплатой врачей от 150 тысяч попали: станция скорой помощи в Колпино, больница №20, Госпиталь для ветеранов войн, Городская станция скорой помощи, станция скорой помощи №4, больница №2 и Детская больница им. Филатова.