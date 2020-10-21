Новое правительство сформировали в Ленинградской области

Депутаты Законодательного собрания Ленобласти шестого созыва утвердили новый состав правительства региона Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

После губернаторских выборов, прошедших в сентябре, в Ленинградской области сформировали новое правительство. Так, в среду, 21 октября 2020 года, стали известны имена глав комитетов и их заместителей.

- На должность заместителя председателя правительства Ленобласти согласована кандидатура председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко. В его подчинении будут находиться комитеты по агропромышенному хозяйству, природным ресурсам, охране животного мира, управление ветеринарии и государственному техническому надзору и контролю, - сообщили в администрации.

Еще одним заместителем председателя стал Дмитрий Ялов, который будет заведовать комитетом экономического развития, по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, труду и занятости населения, тарифам и ценовой политике.

Михаил Москвин станет заместителем председателя правительства региона по строительству и ЖКХ. А Сергей Харлашкин - зампред по ТЭК и транспорту.