Новый комитет по охране и реставрации памятников появился в Ленинградской области

В Ленобласти появится новый комитет по охране и реставрации памятников Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области появился новый комитет. Об этом в среду, 21 октября 2020 года, сообщили в администрации региона. Так, теперь сформированное ведомство будет заниматься охраной и реставрацией памятников.

- В Ленобласти появится новый комитет – по охране и реставрации памятников. Его возглавит новый зампред правительства Ленобласти Владимир Цой, - рассказали в администрации 47-го региона.

Отмечается, что кандидатура Цоя была согласована 21 октября Законодательным собранием Ленобласти.

Также в один объединены комитеты по культуре и туризму. В блоке нового зампреда также комитет по молодежной политике и комитет по физической культуре и спорту.

Напомним, что в среду в Ленинградской области объявили о формировании нового правительства. Новыми членами правительства стали заместитель председателя по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин, председатель по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко и другие.