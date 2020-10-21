Водитель фуры умер за рулем и устроил ДТП на КАД

Фура устроила ДТП на КАД в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга произошла авария с участием фуры. Около 11 часов утра в среду, 21 октября 2020 года, во Всеволожском районе водитель грузового автомобиля "Вольво", двигавшийся по внутреннему кольцу КАД, потерял управление и врезался в легковую машину марки "Рено".

- На 46 километре внутреннего кольца, 48-летний мужчина за рулем "Вольво", совершил касательное столкновение с автомобилем "Рено", после чего, проехав еще два километра, врезался в силовое ограждение, - сообщили в управлении ГИБДД по Северной столице.

В результате аварии водитель фуры скончался. Предположительно смерть наступила еще до столкновения, из-за чего грузовик и начало мотать по дороге. Об этом говорят и очевидцы произошедшего, которые видели, как автомобиль "шатает" по трассе.

На данный момент на месте работают дорожные инспекторы, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.