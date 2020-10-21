Петербуржец ошибся, делая платеж по ипотеке, и угрожал взорвать банк

Петербуржец грозил взорвать банки из-за неправильного платежа по ипотеке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Санкт-Петербурга оказался в полиции после того, как пригрозил взорвать отделение банка. На это его толкнула досада. Он ошибся, делая очередной платеж по ипотеке и деньги ушли не туда. Разговор с техподдержкой банка сразу пошел на повышенных тонах и кончился скандалом.

- 19 октября в 22:10 в дежурную часть ГУ МВД из Центра клиентского обслуживания банка поступило сообщение о том, что на их служебный телефон позвонил мужчина, проживающий в Санкт-Петербурге, с угрозами и сообщением о том, что завтра он пойдет в офис банка и его взорвет, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По номеру звонившего полицейские определили его личность. «Террористом» оказался 38-летний машинист автокрана судостроительного предприятия, живущий на Малой Балканской улице.

Там-то все и выяснилось. Мужчина пожаловался на ошибку при платеже и конфликт с операторами банка. Горе-ипотечника отвезли в полицию, где составили протокол за мелкое хулиганство. А позднее – завели дело за заведомо ложное сообщение о теракте.

Теперь мужчине грозит штраф до 700 тысяч рублей или до пяти лет тюрьмы.