Мигрант пытался изнасиловать 27-летнюю петербурженку у дома и сломал ей нос

Мигрант напал на петербурженку на Серебристом бульваре. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Приморского района задержали 45-летнего уроженца Узбекистана, который напал на молодую петербурженку на Серебристом проспекте. Мужчина попытался изнасиловать девушку, а получив отпор, сломал ей нос.

- 20 октября в 19:12 в полиция обратилась женщина 1993 года рождения с сообщением о том, что в 19:05 у дома 22, корпус 3 по Серебристому бульвару, неизвестный преступник неславянской внешности, избив руками, попытался ее изнасиловать, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Пострадавшую, с ушибами головы и переломом костей носа забрали медики, а на поиски преступника отправились наружные патрули и оперативники. В 21:00 у дома 15/30 по проспекту Королева сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый.

Им оказался мигрант, проживавший в Петербурге без регистрации. Мужчину отвезли в отделение, а позднее потерпевшая его опознала.

На нападавшего составили протокол за появление на улице в пьяном виде, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.