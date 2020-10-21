Карманника из Калининграда поймали в аэропорту Пулково

В Пулково задержали карманника из Калининграда Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербургском аэропорту "Пулково" поймали карманника из Калининграда. Воришку задержали в среду, 21 октября 2020 года, после того, как полиция воздушной гавани Северной столицы получила от коллег из Янтарного края сообщение о том, что на борту самолета находится подозреваемый.

- Прибыв к борту воздушного судна, нарядом патрульно-постовой службы подозреваемый выявлен и доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково, - рассказали в управлении на транспорте МВД.

Им оказался 27-летний мужчина из поселка Черняховского района Калининградской области. В Петербург он прилетел на заработки.

Оказалось, что в аэропорту "Храброво" мужчина увидел чужой мобильный телефон на ленте досмотра и забрал его. Хозяин смартфона при этом улетел в Новосибирск.

Благодаря профессионально скоординированным действиям сотрудников транспортной полиции Северо-Запада подозреваемый выявлен через несколько часов после совершения противозаконного проступка. Телефон изъяли и готовят отправить владельцу. В отношении карманника возбуждено уголовное дело.