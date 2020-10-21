Жесткое ДТП двух автобусов и «Газели» произошло в Сосновом Бору

Автобус устроил массовое ДТП в Сосновом Бору. Фото: vk.com/sosnovy_bor

Серьезное ДТП с участием двух автобусов и «Газели» произошло в Сосновом Бору у Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС). Сейчас движение на месте ограничено – повсюду разбросаны фрагменты автомобилей. Фотографии с аварии появились в сообществе «Мой Сосновый Бор» во «Вконтакте». По словам очевидца Жанны, в ДТП виноват водитель одного из автобусов, который выезжал на главную дорогу с КПП ЛАЭС.

По предварительной информации, никто из водителей сильно не пострадал. Фото: vk.com/sosnovy_bor

- Он по каким-то причинам, известным только ему, не увидел машину, двигавшуюся по главной дороге. Въехал в итоге «Газели» в бок, от удара машина отлетела на другую сторону дороги и ударилась о стоящий на обочине автобус, а затем снова отлетела на противоположную сторону. Водитель машины жив, сильно не пострадал, - рассказывает очевидец.

Пока что от ГИБДД информации по поводу аварии не поступало. Судя по фотографиям, инспекторы занимаются оформлением ДТП и проводят проверку.